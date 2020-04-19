Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала совместное фото с мужем в Инстаграм

На фото Кухар стояла на носочках и согнула колени, а также раздвинула руки. Екатерина была в полупрозрачном платье. Рядом стоял ее супруг Александр Стоянов, который был с голым торсом и в белых штанах. Он выгнул спину и одну руку поднял вверх. Фотография получилась горячая и эффектная. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить лайки. Все из-за того, что она была опубликована в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

Сообщалось, что украинская балерина Екатерина Кухар удивила поклонников пикантным снимком, который сделала в Чистый четверг.

«Чистый Четверг-это не только о подготовке к самому светлому празднику и банных процедурах....В это праздник нужно еще и" вымыть " свои мысли: не думать о плохом, не ругаться и не обижаться.. ☝🏻Поэтому, лучше этот день провести только с позитивными мыслями и хорошим настроением...» - говорится в сообщении.

Сообщалось, что Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами", показала новое фото в Инстаграм.

На фото Кухар позирует в полосатом легком летнем платье, которое приподняла, чтобы не испачкать в мутной воде, в которой она стояла.

Напомним, голый муж Екатерины Кухар из "Танців з зірками" показал, чем соблазняет дам

А еще Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в платье показала, чем соблазнила звездного мужа

Также Politeka сообщала, что муж Кухар из "Танцев со звездами" без одежды показал, чем занят с женой в спальне



