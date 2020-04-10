Украинская балерина Екатерина Кухар, которая была судьей на проекте «Танці з зірками», порадовала поклонников снимком в идеальном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах...» - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Кухар позирует в платье «в пол» и с элегантным вырезом. Наряд подчеркивает точеную фигуру звезды, на что обратили внимание и ее поклонники.

«Это космос», «Это не платье, а эстетической оргазм», «вы очень красивая», «Вау! Очень красивая 😍😍😍❤️», «Шедевральный наряд! 👏😊», «Великолепная, сама элегантность», «Необыкновенная женщина», «Сама нежность», - пишут они.

До этого мы писали, что звезда шоу "Танці з зірками" балерина Екатерина Кухар и ее супруг, также артист балета, Александр Стоянов показали, как нежатся в солнечных лучах и объятиях друг друга.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, как известно, в Украине введен карантин. Многие знаменитости отклонились от своих привычных плотных графиков, гастролей с частности и, разумеется, личных поездок и перелетов куда-либо - почти все отдыхают дома. Так звездная пара Кухар и Стоянов решили показать, видимо, на собственном примере и с помощью песни, что унывать никому не стоит и надеятся надо только на лучшее.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".