Российская артистка Кристина Асмус поздравила с праздником Пасхи поклонников и поразила цветущим видом

Известная российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась ролью Вари в сериале "Интерны" и оскандалилась съемками в фильме "Текст", не забыла поздравить поклонников с главным праздником православных, передает Politeka.net.

В этот раз наряженная жена российского комика Гарика Харламова опубликовала в сториз видео с поздравлением, на котором поздравила поклонников.

Для сториз она сделала яркий макияж, укладку и надела рубашку телесного цвета.

«Христос Воскресе! Всем доброе праздничное утро! Поздравляю вас со светлым добрым праздником пасхи и желаю здоровья вам и вашим родным!», – говорит Кристина на видео.

Она также показала на отдельном фото печенье в виде яиц, ангела и пасхального кролика вместо куличей. По всей видимости, актриса решила не радовать мужа Гарика Харламова домашними пасочками.

Напомним, что жена российского комика Кристина Асмус разместила свежее домашнее фото с коктейлем в руке, а заодно решила признаться, чего ей особенно не хватает на карантине.

«Ладно, сдаюсь. Я тоже уже скучаю по прогулкам, друзьям и работе)) 😩», - написала Асмус.

Фолловеров встревожил внешний вид артистки. Об этом они написали в комментариях.

«А почему такая худая? Ещё немножко и анорексия», - отметили они.

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