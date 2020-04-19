Известная украинская певица Соня Кей, племянница Софии Ротару, показала новое фото в Инстаграм
На фото Соня стоит в блузке, которую присняла, оголив плечи. Можно легко заметить, что Кей без белья. Образ дополнила джинсами, на которых расстегнула ремень. Волосы у певицы были распущены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оценить публикацию или написать комментарии. Все из-за того, что Соня опубликовала снимок в сторис Инстаграм, где нет такой функции.
Путин раскинул ноги перед россиянами и поздравил с Пасхой, кадры позора: "Надейся на Бога!"
Сочная Чехова заняла опасную позу в прозрачном боди: "Вау, какая шикарная"
Выпившая Седокова проболталась о секрете Брежневой и Меладзе: "Симпатичная женщина увела..."
Погода на выходных покажет характер, после Пасхи будет еще хуже: чего ждать украинцам
Сообщалось, что племянница легендарной артистки Софии Ротару Соня Кей впервые появилась на публике после смерти ее отца.
Так, артистка анонсировала конкурс, посвященный своей новой песни. И даже пообещала поклонникам денежные призы.
Сам пост сопровождался снимком, где Соня Кей лежит на палубе корабля, прикрывая пикантное место рукой. Уточним, что поклонники звезды, скорее всего, были не в курсе личной трагедии кумира, поскольку комментарии под постом посвящены ее внешнему виду.
Ранее мы сообщали, что племянница Ротару в одних трусиках показала, чем ее одарила природа.
На фото Соня позирует в топике и купальных трусиках. Образ она дополнила сапогами на каблуке. Певица позировала без бассейна. На фото можно легко увидеть, что просвечивается через белый топ. На фоне видна еще стена и зелень за ней.
Напомним, племянница Ротару посветила грудью в свадебном платье и рассказала о будущем муже
А еще Politeka писала, что племянница Ротару похвасталась упругим телом в коротком топе
Также Politeka сообщала, что племянница Ротару ошеломила фото в обнимку с известным двухметровым красавцем