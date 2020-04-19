Известная украинская певица Соня Кей, племянница Софии Ротару, показала новое фото в Инстаграм

На фото Соня стоит в блузке, которую присняла, оголив плечи. Можно легко заметить, что Кей без белья. Образ дополнила джинсами, на которых расстегнула ремень. Волосы у певицы были распущены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать комментарии. Все из-за того, что Соня опубликовала снимок в сторис Инстаграм, где нет такой функции.

Сообщалось, что племянница легендарной артистки Софии Ротару Соня Кей впервые появилась на публике после смерти ее отца.

Так, артистка анонсировала конкурс, посвященный своей новой песни. И даже пообещала поклонникам денежные призы.

Сам пост сопровождался снимком, где Соня Кей лежит на палубе корабля, прикрывая пикантное место рукой. Уточним, что поклонники звезды, скорее всего, были не в курсе личной трагедии кумира, поскольку комментарии под постом посвящены ее внешнему виду.

Ранее мы сообщали, что племянница Ротару в одних трусиках показала, чем ее одарила природа.

На фото Соня позирует в топике и купальных трусиках. Образ она дополнила сапогами на каблуке. Певица позировала без бассейна. На фото можно легко увидеть, что просвечивается через белый топ. На фоне видна еще стена и зелень за ней.

Напомним, племянница Ротару посветила грудью в свадебном платье и рассказала о будущем муже

А еще Politeka писала, что племянница Ротару похвасталась упругим телом в коротком топе

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару ошеломила фото в обнимку с известным двухметровым красавцем



