Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала праздничное фото в Инстаграм

На фото Котова позировала в ночной рубашке и сидела на постели. В одной руке она держала белого лохматого зайчика, а во второй темного. Еще одного можно увидеть возле бедра Татьяны. На фоне можно увидеть большое просторное окно. Волосы певица решила оставить распущенными для кадра. Фото получилось очень нежным и праздничным. Об этомм пишет Politeka.

"В этот светлый праздник хочу пожелать всем чистых и неподдельных эмоций, которые делают людей и мир ярче, красивее, радостней. Улыбаемся, идём навстречу новому, верим и прощаем, дарим тепло, делаем добро, любим и принимаем любовь сами. С Пасхой", - написала Котова.

Фанаты поставили больше трех тысяч лайков, среди которых была и Даша Астафьева. Также они написали несколько комментариев:

"Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье", "Поздравляю со светлой Пасхой, Христос Воскрес", "Спасибо, Танечка и вас с этим светлым праздником, любви, добра и счастья вам и вашему дому", "Куколка".

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