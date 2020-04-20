Экс-солистка группы «ВИА-Гра», украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась фотографией с отдыха

Свежий снимок артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Мейхер сделала селфи, на котором видно, что артистка совсем исхудала и выглядит очень болезненно. Судя по геопозиции, артистка находится в Волочиске Хмельницкой области. Как известно, Мейхер родилась в селе Збручовка, Волочисского района. Вероятно, на Пасху Мейхер решила поехать к своим родственникам.

«У каждого из нас на свете есть места,

Куда приходим мы на миг уединиться», - подписала Мейхер пост строчками из песни Игоря Талькова.

За два часа пост звезды собрал более 11,6 тысяч лайков. Несмотря на изнеможенный вид артистки, в комментариях ей оставили много комплиментов.

«Вы фантастически красивая!!!», «Какая нежная красота», «Надя, так здорово у вас!», «И такая естественная, классная», «Такие места родные.... сквозь годы», «Красота, я даже ощущаю тепло и запах весны», «Надежда вы лучезарное солнце. Счастья огромного вам», «Милая женщина», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто раскритиковал артистку.

«Аааа чумаааа», «Огород копаешь, красотка?», - пишут люди.

Напомним, что Надя Мейхер без белья устроила дикие танцы перед зеркалом: показала свои самые вкусные места.

Как писала Politeka, Мейхер, Димопулос, Меганская и другие брюнетки из ВИА Гры засветили лишнее в откровенных нарядах: фото роковых красоток.

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