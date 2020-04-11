Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала нове фото в Instagram

Мейхер на фото позує в шикарній чорній сукні майже в підлогу. Образ вона доповнила підборами. Надія стояла біля стіни і трохи нахилила голову, а також підняла одну ногу, щоб показати оголену ногу в розрізі. На тлі можна побачити вінтажну меблі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити 666 лайків і написали кілька коментарів.

"Надюша красуня", "Красиве плаття", "Воно просто клас".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Надія Мейхер у свій день народження влаштувала спокусливі танці у відвертому вбранні.

У розділі Сториз на сторінці співачки в Instagram з'явилося відео, в якому Мейхер показала свій відвертий танець перед дзеркалом. Для цього «перфомансу» співачка вибрала довгу шовкову сукню глибокого фіолетового кольору. Глибоке декольте не могло не привернути до себе увагу.

Повідомлялося, що Надя Мейхер звела з розуму видом в екстремальному декольте.

На фото Надя позує в чорному блискучому сукні з великим декольте. Образ вона доповнила прикрасами на шиї. Волосся у Мейхер були на цей раз за шию і розпатланим. На кадр накладено ефект, який надав йому старовини. Співачка позувала у ванній, швидше за все. Кадр, можливо, з 2013 року.

Нагадаємо, розкішна Надія Мейхер ризикнула показати себе без макіяжу

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