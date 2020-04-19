Молдавский певец, композитор, судья шоу «Голос країни-10» Дан Балан поздравил поклонников с Пасхой

В отличие от своих коллег по цеху артист, которому приписывают роман со звездой украинской сцены Тины Кароль, обошелся без куличей в кадре, передает Politeka.net.

На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок себя любимого, сидящего в салоне автомобиля.

На лице звезды заметна легкая небритость, а волосы слегка взлохмачены.

Он поздравил фанатов со светлым праздником Пасхи на трех языках: английском, русском и румынском.

«Hristos a inviat! Со Светлым Христовым Воскресеньем... Здоровья и добра всем...Paste Fericit si lumina in suflete...», – написал он.

В комментариях поклонники засыпали любимого артиста ответными поздравлениями:

«Тину поздравь!», «Красивый, спасибо большое, Вас тоже с праздником 😍💞💞💞❤️», «и тебя с праздником!❤️», «Какие люди!», «Ваууу🔥🔥🔥какой😍💓💓💓милый», «Красавец 😻😻».

Отметим, что в последнее время артист не часто радует поклонников новыми фотографиями, что вызвало определенное волнение среди фанатов. Они просят Балана почаще появляться в соцсетях и не пропадать надолго.

Имя этого молдавского артиста известно далеко за пределами его родины. Он успел посотрудничать с Рианной, Джесси Диланом и другими популярными исполнителями. Его талант мог бы остаться незамеченным, поскольку родители будущего музыканта готовили ему судьбу юриста, но Дан оказался настойчивее и пошел по собственному пути.

Будущая знаменитость родился в семье дипломата, а его мать была звездой телевидения. Уже в детстве Дан стал увлекаться музыкой, а в 4 года попал на телешоу, где впервые выступил перед публикой. Когда мальчику исполнилось 11, семья подарила ему первый музыкальный инструмент — аккордеон, учиться игре на котором он отправился в музыкальную школу.

Мало кто знает, что Дан Балан был женат, причем отношения зарегистрировал еще до того, как стал знаменитым, в 2004 году. Жену артиста зовут Элла Крупенина. Она родила супругу сына Алана, существование которого он тщательно скрывал от публики. В 2009-м отношения распались, по слухам, причиной стали ревность и недоверие Эллы.

Теперь же ему активно приписывают отношения с Тиной Кароль. Однако на прямой вопрос журналистов о том, что его связывает с Тиной, Дан ответил: «Роман, написанный рукой гения».

Напомним, что Тина Кароль оказалась на полу в горячих объятиях Балана: "Тина такая хитрюга".

Ранее Politeka сообщала, что мама Дана Балана поразила внешностью в обнимку с сыном: просто копия Тины Кароль.

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