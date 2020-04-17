25-річна українська актриса і танцівниця Анна Кошмал, яка стала мегапопулярною після ролі Жені Ковальової у "Сватах", потрясла новим образом

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, від якого віє жіночністю, романтикою і весною. Чорно-біле фото як найкраще передає настрій.

Аня вбралася в повітряне плаття світлого відтінку з довгими рукавами і квітковим принтом. Дівчина застигла в момент помаху руки. Актриса закрила очі, і на її обличчі грала задоволена усмішка.

Красуня розпустила волосся, подкрутив трохи локони й нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі.

"А як ваш настрій? Насолоджуєтеся або втомилися від #stayhome ?😷", - підписала соковитий кадр Кошмал.

Менш ніж за добу фото зібрало понад 36 000 "лайків" і безліч компліментів в коментарях. Прихильники кинулися відповідати на питання актриси і скаржитися на ізоляцію.

"Ой трошки набридло...але з іншої сторони більше часу для творчості) А у Вас?" - "багато нового для себе відкрила))) корисний час)"

"Втомилися. Хочеться попрацювати вже😁"

"Настрій чудовий. Правда карантин починає вже набридати. Але ви виглядаєте чудово!)"

"Дуже втомився😒 Я люблю активний відпочинок, а не життя у форматі 3D (Dома Dавлю Dиван)"

"Хіба законно бути такою красивою?🔥❤️"

Раніше ми повідомляли, Кошмал розбурхала відвертим знімком, заради якого позбулася спідньої білизни. Аня з'явилася в червоному піджаку, який розстебнула, засвітивши "білу смужку" бюста. Чарівні вигини знаменитості не вразили хіба що сліпого.

Нагадаємо, що Анна Кошмал з "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає Слів".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал залізла у ванну і потрясла природною красою: "Це таке диво!".