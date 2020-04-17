25-річна українська актриса і танцівниця Анна Кошмал, яка стала мегапопулярною після ролі Жені Ковальової у "Сватах", потрясла новим образом
Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, від якого віє жіночністю, романтикою і весною. Чорно-біле фото як найкраще передає настрій.
Аня вбралася в повітряне плаття світлого відтінку з довгими рукавами і квітковим принтом. Дівчина застигла в момент помаху руки. Актриса закрила очі, і на її обличчі грала задоволена усмішка.
Красуня розпустила волосся, подкрутив трохи локони й нанесла яскравий макіяж з акцентом на очі.
"А як ваш настрій? Насолоджуєтеся або втомилися від #stayhome ?😷", - підписала соковитий кадр Кошмал.
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Менш ніж за добу фото зібрало понад 36 000 "лайків" і безліч компліментів в коментарях. Прихильники кинулися відповідати на питання актриси і скаржитися на ізоляцію.
"Ой трошки набридло...але з іншої сторони більше часу для творчості) А у Вас?" - "багато нового для себе відкрила))) корисний час)"
"Втомилися. Хочеться попрацювати вже😁"
"Настрій чудовий. Правда карантин починає вже набридати. Але ви виглядаєте чудово!)"
"Дуже втомився😒 Я люблю активний відпочинок, а не життя у форматі 3D (Dома Dавлю Dиван)"
"Хіба законно бути такою красивою?🔥❤️"
Раніше ми повідомляли, Кошмал розбурхала відвертим знімком, заради якого позбулася спідньої білизни. Аня з'явилася в червоному піджаку, який розстебнула, засвітивши "білу смужку" бюста. Чарівні вигини знаменитості не вразили хіба що сліпого.
Нагадаємо, що Анна Кошмал з "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає Слів".
Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал залізла у ванну і потрясла природною красою: "Це таке диво!".