Актриса і танцівниця Анна Кошмал, яка грала Женьку в серіалі «Свати», показала ідеальне тіло в одному піджаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«У такий нестабільний час ми всі потребуємо підтримки, піклування та допомога один одному вкрай необхідні. Багато тих, хто зараз бореться за своє життя і мені б хотілося, щоб вони і їхні родини не втрачали надії. Хочу поділитися з вами чудовим проектом…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що зірка розповіла про проект, який допоможе врятувати життя українців, хворих вірусом з Китаю.

Пост Кошмал супроводжувала знімком в одному піджаку на голе тіло, виставивши напоказ розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«вогонь!», «Вау!», «Ух яка сексі, тільки піджачок явно не за розміром», «гарна», «ой, як виросла дівчинка!», «неймовірно красива», - пишуть вони.

До цього ми писали, що 25-річна українська актриса і телеведуча Анна Кошмал, якій особливу популярність принесла роль в серіалі "Свати", підкорила ніжним фото тисячі фанатів.

Дівчина поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому образі. На Ані зелений худі, при чому актриса навіть натягнула на голову капюшон. Крім того Аня вирішила не фарбуватися заради селфи. І тим не менш, кадр вийшов по-весняному ніжним, і чуттєвим - природна краса дівчини не потребує додаткових деталях.

Кошмал розпустила волосся і доторкнулася рукою до чола. На її обличчі грала легка усмішка, а цей погляд "з чортиками" здатний зворушити навіть самих черствих.

"Сонячні дні", - лаконічно підписала фото зірка.

За кілька годин пост Ані зібрав понад 20 000 "лайків". Багато запитують, коли ж вони побачать черговий сезон "Сватів" з її участю в ролі Жені Ковальової.

Нагадаємо, що Анна Кошмал з "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає Слів".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал залізла у ванну і потрясла природною красою: "Це таке диво!".