18-летняя дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась пикантным фото

Серию снимков из бассейна она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка поделилась роскошным фото из бассейна. Она нырнула под воду и плыла, пока ее фотографировали. Для купания модель выбрала бикини, которое едва прикрыло округлые формы красотки. Фото получились завораживающими, ведь Гербер на них походила на русалку, что заметили и поклонники.

За полчаса пост звезды собрал более 84 тысяч лайков. В комментариях девушке оставили множество комплиментов.

«Идеальная», «Совсем как русалка», «Вау», «Супер», «Моя маленькая русалка», «Королева, твое тело выглядит превосходно», «Ты просто ангел», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер поделилась пикантным фото в кофточке без белья. Девушка надела наряд, который практически не закрывал ее тело. Волосы у дочери Синди были растрепаны.

Как известно, дочка звезды 1990-х Синди Кроуфорд несмотря на юный возраст уже известная и именитая модель. Она регулярно принимает участие в модных показах, снимается в рекламе, появляется на обложках журналов. Кайя сильно похожа на свою звездную мать, что не забывают подмечать фанаты.

Напомним, что горячая дочь Синди Кроуфорд без белья показала, чем ее наградила природа: «Роковая красотка».

Как писала Politeka, Кайя Гербер без смущения посветила грудью в тесной маечке: «Ангел».

Также Politeka писала, что роскошная Синди Кроуфорд поразила интимными фото домашних родов: "Сердце разбивается...".