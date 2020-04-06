Дочка легендарної супермоделі 1990-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер показала, як виглядає вдома на карантині
Свіже фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. 18-річна модель обрала тісну маєчку, яка ледь прикриває її округлі форми. Вона не стала наносити макіяж, замість цього підфарбувавши лише вії. Дівчина випятила вперед свої груди і спокусливо подивилася в кадр. Пікантності образу додали пухкі губи моделі.
«Майже забула про джинси», - написала Кайя, ймовірно натякаючи на те, що на карантині джинси не потрібні.
За день пост Кайі зібрав понад 378 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від її зовнішності і фігури.
«Вау», «Лялька», «Ти дуже яскрава і дуже красива», «Приголомшлива», «Ти дуже красива», «Мила дитина», «Ти ангел», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Кайя Гербер опублікувала пристрасне фото в купальнику, який практично не закривав її тіло. На фото у моделі було розпатлане волосся і втомлений вигляд. Видно навіть синці під очима. Можливо, Гербер зробила фото після вечірки або довгих зйомок. При цьому дівчина виглядала досить зухвало і спокусливо.
Варто відзначити, що дочка Кроуфорд не соромиться відвертих фотосесій. На її сторінці можна знайти цілком дорослі знімки.
Нагадаємо, що гаряча дочка Сінді Кроуфорд без білизни показала, чим її нагородила природа: «Фатальна красуня».
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