Украинская певица Даша Астафьева сверкнула перед поклонниками роскошным телом без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Камон!», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, снимок певица разместила в Сторис. На нем она без белья застыла в пикантной позе, демонстрируя роскошную фиругу.
«Когда с тобой полюбезничаем?» - интересуется у нее один из поклонников.
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В ответ на это Астафьева ответила «скоро».
До этого мы писали, что украинская певица Даша Астафьева была показана в новом образе в Инстаграм.
На фото Астафьева была совсем без одежды. Ее тело было прикрыто розами нежного розового цвета. Вокруг можно увидеть разную растительность и воду, скорее всего. У Даши были подняты руки, что придало снимку особой изюминки. Можно смело сказать, что певица в этом образе лучшая. Фотошоп или рисунок получился довольно интересным.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев, отметив, что Даша великолепная.
Ранее мы сообщали, что украинская певица Оля Полякова, которая во время карантина проводит игру «Правда или действие» со звездами, устроила настоящий батл с Дашей Астафьевой.
Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире
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