Співачки Оля Полякова і колишня солістка ВІА Гра Санта Дімопулос провели спільну онлайн-тренування



Як передає Politeka.net, відповідне відео опублікувала Полякова на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що прямі ефіри в Instagram стали набирати популярність під час карантину. Багато зірок, у відсутності можливості виходити з дому, почали проводити онлайн-созвони з іншими.



Так, відомі співачки провели тренування в прямому ефірі.

Судячи з кадрів, Олі було складніше впорається з усіма вправами, але все ж вона впоралася.

Передплатники співачки оцінили і навіть запропонували стежить провести тренування з Настею Каменських.



"У вас дуже цікаві тренування!!!!! Я думаю було б цікаво обмінятися вправами під час спільного тренування з Настею Каменських (NK) Проведіть загальну тренування!!!!!", "Дика левиця", "Прикольне гніздо на голові!!)))", "Коли наступна тренування? Мені дуже прогрело м'язи, думаю завтра з ліжка буде важко встати))))"

Зазначимо, що після введення карантину, Оля Полякова вирішила не просто закриватися будинку і обмежувати спілкування, але і знайти собі цікаве заняття на час, поки вона скасувала всі проекти.

Так, співачка влаштувала майстер-клас по схудненню будинку. Зірка вирішила влаштовувати вранці прямі ефіри в Instagram, щоб шанувальники змогли займатися разом з нею.

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