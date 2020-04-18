Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала майстер-клас по схудненню вдома

Після того, як був введений карантин, зірка вирішила не просто закриватися вдома і обмежувати спілкування, але і знайти собі цікаве заняття на час, поки вона скасувала всі проекти. Так, співачка влаштувала майстер-клас по схудненню вдома. Зірка вирішила влаштовувати вранці прямі ефіри в Instagram, щоб шанувальники змогли разом з нею займатися, повідомляє Politeka.

Сьогодні вранці Оля з'явилася без макіяжу з звично зав'язаними волоссям і в зручному спортивному костюмі: співачка тренувалася в чорних лосинах і кофті такого ж відтінку.

Сама зірка коментувала всі заняття, а також старанно виконувала всі вправи, періодично підбадьорюючи тих, хто дивиться її ефір в соціальній мережі Instagram.

Зазначимо, раніше свій будинок і територію навколо нього зірка показала в спеціальному шоу. Вона позувала у спортивному костюмі і з розпущеним волоссям. При цьому також можна відзначити, що не побоялася шоу зірка продемонструвати, як проходять домашні будні на карантині.

Оля похвалилася особистої теплицею, де з дітками посадила кілька овочів. При цьому ведуча Катерина Осадча задавала багато різних питань, що стосуються домашнього побуту артистки. Сама Оля не без юмра відповідала на найпровокаційніші і навіть з'явилася в банному халаті з дочкою під час свого відпочинку.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Оля Полякова показала ролик в сторіс Instagram, де немає такої функції.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

Як повідомляла Politeka, Полякова влаштувала екстремальний відпочинок в одному купальнику, засвітивши груди

Також Politeka писала про Полякову, Фреймут та інших зірок, які змінили колір волосся і вразили видом