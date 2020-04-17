Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала майстер-клас по схудненню вдома

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів розповідями про те, як підтримувати фігуру в формі, як стежити за собою, а також балує шанувальників смачними рецептами. Цього разу артистка провела в соціальній мережі Instagram онлайн-тренування в прямому ефірі разом зі своїм тренером, який всіляко допомагав артистці, повідомляє Politeka.

Так, в розділі Сторі з'явився запис з тренування співачки, яка не тільки порадувала шанувальників, але ще й допомогла самій собі - підтримувати форму на карантині не так легко, як здається на перший погляд. Зірка звикла вести активний спосіб життя і практично завжди перебуває в роз'їздах по країні з концертами.

Так, представлених на кадрах зірка показала, як тренує «попу, як горіх» і тренується вдома, використовуючи в якості помічника лише килимок, на якому похитала прес, робила скручування і знову вправлялася для ідеальних форм стегон і сідниць.

Не обійшлося і без пікантних моментів - поки Оля робила віджимання, її майка задерлася і звезад посвітила формами прямо перед об'єктивом.

Також знаменита артистка представила особистий топ вправ, які допомагають їй скидати зайву вагу разом з Тетяною Котовою. Стрункі дами представили серію вправ та показали, як правильно займатися, щоб досягти максимального результату.

«Ранкова #ПоляТренировка. Мотивуємо один одного. Регулярно займаючись, ви будете такими ж красунями 😜 Позитивний ефект тренувань зберігається протягом кількох днів. Спасибі @kottova, що склала компанію 😍 #ОляПолякова #ТренировкаДома #ТатьянаКотова», - написала Оля під новим роликом.

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