Співачка Оля Полякова привітала українців з Великоднем
Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Зі світлим святом Великодня! Щастя і благополуччя у ваші сім'ї", - написала вона під публікацією.
На кадрі Полякова з дочками постали на природі за святковим столом. Красуні виглядали справді, як аристократичні леді, чим справили незабутнє враження на прихильників.
Підписники співачки в коментарях розсипалися схвальними відгуками на адресу зоряного сімейства.
"Які красуні. Мама молодчинка", "Як з листівки)", "Які дами !!! Справжні леді !!! Зі святом! Христос воскрес!", "Три сестриці,під вікном пили чай ввечері!", - писали під фото.
Українцям раздадуть гроші на карантині: "перерахують тим, у кого..."
Любителька Путіна завісила столицю ганебними білбордами, фото: "Явне лізоблюдство"
П'яна Сєдокова проговорилася про секрет Брежнєвої і Меладзе: "Симпатична жінка поцупила..."
Долар летить у прірву, курс валют після Великодня різко зміниться: що чекає на українців
Раніше Оля Полякова показала, як тренує «попу, як горіх» і тренується вдома, використовуючи в якості помічника лише килимок, на якому похитала прес, робила скручування і знову вправлялася для ідеальних форм стегон і сідниць.
Не обійшлося і без пікантних моментів - поки Оля робила віджимання, її майка задерлася і зірка посвітила формами прямо перед об'єктивом, тренер ж пожартував, що зараз трохи "дещо не випало".
Також знаменита артистка представила особистий топ вправ, які допомагають їй скидати зайву вагу разом з Тетяною Котовою. Стрункі дами представили серію вправ та показали, як правильно займатися, щоб досягти максимального результату.
Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість
Як повідомляла Politeka, Полякова влаштувала екстремальний відпочинок в одному купальнику, засвітивши груди
Також Politeka писала про Полякову, Фреймут та інших зірок, які змінили колір волосся і вразили видом