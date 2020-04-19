Співачка Оля Полякова привітала українців з Великоднем

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



"Зі світлим святом Великодня! Щастя і благополуччя у ваші сім'ї", - написала вона під публікацією.

На кадрі Полякова з дочками постали на природі за святковим столом. Красуні виглядали справді, як аристократичні леді, чим справили незабутнє враження на прихильників.

Підписники співачки в коментарях розсипалися схвальними відгуками на адресу зоряного сімейства.



"Які красуні. Мама молодчинка", "Як з листівки)", "Які дами !!! Справжні леді !!! Зі святом! Христос воскрес!", "Три сестриці,під вікном пили чай ввечері!", - писали під фото.

Раніше Оля Полякова показала, як тренує «попу, як горіх» і тренується вдома, використовуючи в якості помічника лише килимок, на якому похитала прес, робила скручування і знову вправлялася для ідеальних форм стегон і сідниць.

Не обійшлося і без пікантних моментів - поки Оля робила віджимання, її майка задерлася і зірка посвітила формами прямо перед об'єктивом, тренер ж пожартував, що зараз трохи "дещо не випало".

Також знаменита артистка представила особистий топ вправ, які допомагають їй скидати зайву вагу разом з Тетяною Котовою. Стрункі дами представили серію вправ та показали, як правильно займатися, щоб досягти максимального результату.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

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