56-летний голливудский красавчик Брэд Питт, бывший муж актрисы Анджелины Джоли разочаровал фанатов своим внешним видом

Так, актер мелькнул в шоу Джона Красински Some Good News, став именно тем гостем, который объявляет погоду (до него участвовали Роберт де Ниро и Билли Айлиш). Брэд в зеленом свитере и темной фуражке выглянул из окна своего дома, что посмотреть, как там на улице.

«Мне нужна секунда, чтобы перевести дыхание. Нам нужно узнать прогноз погоды. Брэд, как там дела?» — спросил его Джон. «Кажется, хм… вроде ничего», - ответил актер и исчез в доме.

Так как у Брэда нет аккаунтов в соцсетях, поклонники внимательно следят за всеми его появлениями на публике. Несмотря на то, что он недавно продемонстрировал отличную физическую форму в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», на этот раз актер не на шутку встревожил фанатов.

Неряшливый вид и опухшее лицо мигом стали причиной горячих обсуждений под роликом.

«Ему бы побриться как в 2016-м. Он тогда просто превосходно выглядел», «Очень много ждала от шоу, но Брэд меня как-то разочаровал», «Внешне Питт, конечно, выглядит не очень, но он с лихвой компенсирует это обаянием и чувством юмора», «Спивается?» , - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, всплыли пикантные подробности былых отношений чуть ли самой известной голливудской парочки Дженнифер Энистон и Брэда Питта (до того, как последний ушел к другой красавице-актрисе Анджелине Джоли). Оказывается, они провстречались почти год, прежде чем дело дошло до интимной близости.

«Это было самое мудрое, что Дженнифер могла сделать. Представьте себе — сказать Брэду Питту ждать секса. Такого не было никогда в его жизни», — рассказал источник из близкого окружения актеров.

Напомним, Politeka писала о том, что Питт засветился в компании роскошной брюнетки: Энистон и Джоли пасут задних

Как сообщала Politeka, Брэд Питт забыл о Джоли и вернулся к Энистон: мать актера раскрыла всю правду