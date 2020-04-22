Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками фото с отдыха в теплых краях

Архивные фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Лобода стоит в купальнике вместе со своей дочкой Евой. Видно, что звезда отдыхает на роскошной яхте. Фото сделано на фоне водопада.

Стоит отметить, что артистка выглядит потрясающе. Она выгнулась, продемонстрировав идеальные изгибы своего тела, загорелую, влажную от купания кожу, упругий пресс и округлые бедра.

«Настроение сегодня», - написала Лобода.

За час пост певицы собрал более 30,5 тысяч лайков. Ее пост оценили жена Артура Пирожкова Анжелика Ревва, Надя Дорофеева, Леся Никитюк и другие звезды. В комментариях звезде оставили множество комментариев.

«Как красиво», «Все обязательно будет. И океан, и песок, и мир», «Хочется на море... п.с. Вы такие милые», «Вы очень красивые обе», «Фигура пушка! Цитирую блогера», «Какая же красота!», «Очень сказочно и красиво», «Ого! У тебя фигура от бога реально!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода поздравила поклонников с Пасхой нестандартными кадрами. На фото певица была в слезах возле стены плача. Правда, поклонники не оценили этот жест, написав: "Зачем это выставлять? Это еще более интимнее, чем с...".

Напомним, что Лобода в одном белье заинтриговала украинцем: Вау, и кто же он?.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Лобода сняла белье и показала, чем завоевала Линдеманна: "Никто не устоит".

Также Politeka писала, что горячая Лобода устроила развратные танцы на кухне, видео: «Где деда с Rammstein потеряла?».