Українська співачка Світлана Лобода, яка гастролює в Росії, влаштувала дикі танці на кухні

Кумедне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka. Лобода в домашніх лосинах і топі встала біля витяжки на кухні і стала танцювати під свій трек. Артистка одягла окуляри, імітуючи дуже веселу вечірку. Після уривка з Лободою під її пісні йшли нарізки інших людей, які влаштовують імпровізовані вечірки вдома.

«А як виглядає ваша #карантинparty? Розміщуйте відео своїх вечірок в самоізоляції», - написала зірка.

За 20 хвилин відео Лободи подивилися більше 72 тисяч разів. В коментарях залишили безліч компліментів, а також образ, адже, як відомо, Лободу люблять не всі.

«Молодець моя дорога», «Краса», «Відмінно вийшло», «Ну й фігура», «Де діда старого з Rammstein загубила? Дивно, що він взагалі на таку потвору повівся», «Який позитив», «Яка ж у вас фігура..», «Як неприємно навіть дивитися! Доросла жінка... Матуся», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Лобода розмістила фото у білій сорочці і крихітній білизні. При цьому на животі у неї лежала чоловіча рука, поверх якої вона ніжно прилаштувала свою. Обличчя коханого чоловіка Лобода не показала. До речі, їй приписують роман з солістом Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Нагадаємо, що Лобода в костюмі з блискіток "втратила" груди на концерті: "Ось це гарячий вечір!".

Як повідомляла Politeka, Лободу зняли в сльозах і траурному вигляді, фото вражають: "Навіщо це виставляти?".

Також Politeka писала, що Лобода в крихітному купальнику здивувала розвагами на пляжі: "Скільки їх тут?".