Відома співачка Світлана Лобода привітала шанувальників з Великоднем нестандартними кадрами у соцмережі
На фото Лобода була в сльозах, пише Politeka.net.
«Христос Воскрес. Зі світлим святом Великодня!!! Обійміть тих, хто поруч, і побажайте їм добра. Віри, спокою і здоров'я всім нам», – підписала співачка кадри.
Так, Світлана Лобода показала кілька фотографій, на яких вона зображена з куличем в руках і свічкою, а також у всьому чорному біля стіни плачу в Єрусалимі. Так, на останніх фото співачка з іншим кольором волосся, без макіяжу і з брудною головою. Скоріше всього, ці фотографії були зроблені в далекому минулому.
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В коментарях її розкритикували за надто відверті фото:
"Навіщо це виставляти? Це ще більше інтимніше, ніж з...".
Нагадаємо, що російська телеведуча Олена Малишева на відео осоромилася зі Світланою Лободою. На ролику, який записала Малишева, вона сиділа в окулярах і була з короткою зачіскою. Вона показала фотографію Світлани Лободи, яку не дізналася, і не змогла визначити стать людини, який на ній зображений.
"От хто знає цю дівчину, може це чоловік, не знаю, хто це такий, закритий аккаунт", - сказала дивлячись на фото Лободи Малишева. Вона заблокувала профіль якогось людини, який матюкався в коментарях в Instagram. Після цього відео закінчилося.
Також ми писали, що українська співачка Світлана Лобода показала розкішні форми у відвертій білизні.
«Готуюся до виходу з карантину…», - коротко говориться в повідомленні.
Нагадаємо, Лобода в одній білизні заінтригувала українцем
А ще Politeka повідомляла, що Лобода в костюмі з блискіток "втратила" груди на концерті
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