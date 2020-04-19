Відома співачка Світлана Лобода привітала шанувальників з Великоднем нестандартними кадрами у соцмережі

На фото Лобода була в сльозах, пише Politeka.net.

«Христос Воскрес. Зі світлим святом Великодня!!! Обійміть тих, хто поруч, і побажайте їм добра. Віри, спокою і здоров'я всім нам», – підписала співачка кадри.

Так, Світлана Лобода показала кілька фотографій, на яких вона зображена з куличем в руках і свічкою, а також у всьому чорному біля стіни плачу в Єрусалимі. Так, на останніх фото співачка з іншим кольором волосся, без макіяжу і з брудною головою. Скоріше всього, ці фотографії були зроблені в далекому минулому.

В коментарях її розкритикували за надто відверті фото:

"Навіщо це виставляти? Це ще більше інтимніше, ніж з...".

Нагадаємо, що російська телеведуча Олена Малишева на відео осоромилася зі Світланою Лободою. На ролику, який записала Малишева, вона сиділа в окулярах і була з короткою зачіскою. Вона показала фотографію Світлани Лободи, яку не дізналася, і не змогла визначити стать людини, який на ній зображений.

"От хто знає цю дівчину, може це чоловік, не знаю, хто це такий, закритий аккаунт", - сказала дивлячись на фото Лободи Малишева. Вона заблокувала профіль якогось людини, який матюкався в коментарях в Instagram. Після цього відео закінчилося.

Також ми писали, що українська співачка Світлана Лобода показала розкішні форми у відвертій білизні.

«Готуюся до виходу з карантину…», - коротко говориться в повідомленні.

Нагадаємо, Лобода в одній білизні заінтригувала українцем

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