Певица Наташа Королева удивила ярким видео с давним другом - коллегой Андреем Данилко

Как известно, артистка вместе с Андреем Данилко, известным на сцене как Верка Сердючка, не раз совместно выступала на концертах, удивляла яркими образами многие годы тому назад и поддерживала звезду на расстоянии. В этот раз в социальной сети Инстаграм певица решила вспомнить выступление Андрея в "лихие 90-е", сообщает Politeka.net.

«Вау!!! Какая заводная версия «Синих лебедей» ! Верка жжёт!!! @v_serduchka #наташакоролева #веркасердючка #синиелебеди #90е», - прокомментировала новый ролик Наташа.

Поклонники в свою очередь принялись отмечать, что были очень растроганы этим видео, а все концерты Данилко очень нравились им раньше. Также многие отметили, что сейчас не хватает песен Сердючки:

«Люблю не могу его)))», «Наша Вера супер❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦», «Наташка не обвинит в плагиате,??? А новая версия прикольная,,понравилась❤️👏👏👏», «Браво Верка 👍👍👍👍👍👍Бомба», «Жаль что Данилко больше не увидим. Классный он, а Верка так вообще бесподобная!», «Скучаем по Верке Сердючке! Классная была!», «Бомба 💣 👍🏻», «Лучшее исполнение этой песни!!!!! Браво браво браво!!!!🔥🔥🔥🔥».

Ранее Наташа Королева до неузнаваемости преобразилась ради своего крестника. Она обработала свою внешность в редакторе и предстала с заячьими ушами, сердечком на кончике носа и ярко-красными губами. Исполнительница призналась, что на такой творческий эксперимент решилась только ради своего маленького крестника. В образе зайца она прочитала на камеру сказку "Теремок", имитируя голоса разных животных. Результат очень понравился Королевой и она не против повторить выступление.

"Меня уговаривают все мои друзья, у которых есть маленькие дети!!! Мне очень интересно узнать мнение у Вас, уважаемые подписчики - если у вас есть маленькие дети или внуки, включите им на моем YouTube канале сказку «Теремок». Мне важно знать, как реагируют детки: нравится им или очень нравится)))?", - написала она в соцсети.

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

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