Известный российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж украинской певицы Наташи Королевой, порадовал поклонников горячими снимками

Фото были сделаны на шоу Тарзана, на котором даже присутствовала его супруга, пишет Politeka.net. На одном из кадров бодибилдер, стоя на сцене обнял супругу за талию.

При этом шоумен был в одних белых стрингах, хвастаясь шикарной фигурой, а точнее кубиками пресса.

На других снимках было представлено, что происходит на шоу. Тарзан вместе с коллегами выступили в костюмах ангелов, а также артист укрыл самое интимное белой простыней.

В пост Сергей Глушко рассказал, что прошло чуть больше месяца после шоу.

"Спасибо еще раз всем,кто разделил со мной эти счастливые мгновенья!", - написал шоумен.

При этом артист также упомянул своих хейтеров.

"Куча инфузорий повылазило от злобы-зависти))) до сих пор себе пуканы рвут и от злобы готовы лопнуть)))))😄😄😄 Это показательно в наше "перевёрнутое время", - отметил артист.

Тарзан считает, что чем успешней выступление,тем больше злобы к нему проявляется.

"Не могут, убогие, простить мне, что меня любит самая прекрасная русалка страны... Зависть - страшное дело. А главное, не понимают эти бедолаги,что только укрепляют мое "я" этим , и убивают себя. Я прощаю их всех", - написал Глушко.

За 20 минут пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев:

"Сергей, Вы с Натальей прекрасная пара!!! А завистники пусть лопнут от злости...", "Я с вашим выступлением ролик смотрела раз 50 и никак не налюбуюсь. Все было на 100 баллов...", "Было очень круто!!!🔥🔥🔥", "❤️❤️❤️ и я Я и Я тоже мнениЯ, ❤️❤️❤️🔥🔥🔥👏👏👏", "Ааааа я вас с Наташой Очень люблю песни ваще крутооооо...".

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