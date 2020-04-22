Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала о том, как справляется с массовой критикой в социальніх сетях

Как известно, после наступления карантина певица не стала бесцельно проводить время дома, а начала активно заниматься и даже представила курс онлайн-тренировок для собственных фанатов, выпустив серию прямых эфиров в социальной сети Инстаграм. После этого Каменских не стала останавливаться на достигнутом и устроила виртуальный марафон с поклонниками для похудения и приведения себя в порядок, пишет Рoliteka.net.

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⠀ Сегодня день баланса и наполнения земной энергией. ⠀ Некоторые вещи наполняют нас, а некоторые, такие как негатив, отнимают энергию. Поэтому я хочу рассказать вам о том, как справляться с негативом. ⠀ Важно не поддаваться первым эмоциям, потому что именно от их переизбытка человек совершает необдуманные поступки, которые вредят и ему, и его взаимоотношениям с окружающими 🙅‍♀️ ⠀ Если у вас в планах серьезный разговор - с любимым человеком, родителями, ребенком, начальником или подчиненным - и вы хотите высказать какую-то претензию, для начала проанализируйте ситуацию. Подумайте, сколько из 100% процентов злости и негатива вы собираетесь вылить на другого человека? 🌵Прислушайтесь ко внутренним ощущениям. Если цифра выше 50% делаем следующее: ⠀ ❇️ Включаем на 5 минут шум моря (звук дождя, пения птиц, леса) и полностью растворяемся в этих звуках. Дышим медленно и глубоко. Теперь стоит прислушаться к себе ещё раз. Сколько негатива осталось? Если меньше 10% - можно идти разговаривать. Если нет - слушаем дальше море и выравниваем дыхание. ⠀ Всегда предоставляйте себя на месте собеседника - вам ведь легче понять кого-то не тогда когда этот человек кричит на вас, а когда спокойно объясняет свою позицию? 😌 ⠀ Задание для вас: ⠀ ❇️ Вспомните последние ситуации, когда вы не совладали с негативом. Представьте теперь те же ситуации, но в которых вы были бы спокойны и рассудительны. Проанализируйте, что изменится. Таким образом мы выстаиваем в себе новый формат поведения и в будущем будет реагировать на похожие ситуации иначе. ⠀ Сила в спокойствии. Поэтому желаю вам всегда быть сильными. И не забывайте сегодня наполняться зелёным цветом! 💚 #жизньвстилеNK

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В сегодняшнем ролике, представленном на специальной странице Насти, звезда рассказала, как справляться с негативом, отрицательными эмоциями и наладить гармонию с самой собой: 

«Некоторые вещи наполняют нас, а некоторые, такие как негатив, отнимают энергию. Поэтому я хочу рассказать вам о том, как справляться с негативом.

Важно не поддаваться первым эмоциям, потому что именно от их переизбытка человек совершает необдуманные поступки, которые вредят и ему, и его взаимоотношениям с окружающими 🙅‍♀️

Если у вас в планах серьезный разговор - с любимым человеком, родителями, ребенком, начальником или подчиненным - и вы хотите высказать какую-то претензию, для начала проанализируйте ситуацию. Подумайте, сколько из 100% процентов злости и негатива вы собираетесь вылить на другого человека?

Всегда предоставляйте себя на месте собеседника - вам ведь легче понять кого-то не тогда когда этот человек кричит на вас, а когда спокойно объясняет свою позицию? 😌», - рассказала Каменских. Некоторые отметили под постом, что сами часто срываются по полной программе:

Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

 «Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все»,  – спокойно отметил Потап в шоу.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть

 