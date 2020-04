View this post on Instagram

⠀ Сегодня день баланса и наполнения земной энергией. ⠀ Некоторые вещи наполняют нас, а некоторые, такие как негатив, отнимают энергию. Поэтому я хочу рассказать вам о том, как справляться с негативом. ⠀ Важно не поддаваться первым эмоциям, потому что именно от их переизбытка человек совершает необдуманные поступки, которые вредят и ему, и его взаимоотношениям с окружающими 🙅‍♀️ ⠀ Если у вас в планах серьезный разговор - с любимым человеком, родителями, ребенком, начальником или подчиненным - и вы хотите высказать какую-то претензию, для начала проанализируйте ситуацию. Подумайте, сколько из 100% процентов злости и негатива вы собираетесь вылить на другого человека? 🌵Прислушайтесь ко внутренним ощущениям. Если цифра выше 50% делаем следующее: ⠀ ❇️ Включаем на 5 минут шум моря (звук дождя, пения птиц, леса) и полностью растворяемся в этих звуках. Дышим медленно и глубоко. Теперь стоит прислушаться к себе ещё раз. Сколько негатива осталось? Если меньше 10% - можно идти разговаривать. Если нет - слушаем дальше море и выравниваем дыхание. ⠀ Всегда предоставляйте себя на месте собеседника - вам ведь легче понять кого-то не тогда когда этот человек кричит на вас, а когда спокойно объясняет свою позицию? 😌 ⠀ Задание для вас: ⠀ ❇️ Вспомните последние ситуации, когда вы не совладали с негативом. Представьте теперь те же ситуации, но в которых вы были бы спокойны и рассудительны. Проанализируйте, что изменится. Таким образом мы выстаиваем в себе новый формат поведения и в будущем будет реагировать на похожие ситуации иначе. ⠀ Сила в спокойствии. Поэтому желаю вам всегда быть сильными. И не забывайте сегодня наполняться зелёным цветом! 💚 #жизньвстилеNK