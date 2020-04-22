Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла про те, як справляється з масовою критикою в социальніх мережах

Як відомо, після настання карантину співачка не стала безцільно проводити час вдома, а почала активно займатися і навіть представила курс онлайн-тренувань для власних фанатів, випустивши серію прямих ефірів в соціальній мережі Instagram. Після цього Каменських не стала зупинятися на досягнутому і влаштувала віртуальний марафон з шанувальниками для схуднення і приведення себе в порядок, пише Рoliteka.net.

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⠀ Сегодня день баланса и наполнения земной энергией. ⠀ Некоторые вещи наполняют нас, а некоторые, такие как негатив, отнимают энергию. Поэтому я хочу рассказать вам о том, как справляться с негативом. ⠀ Важно не поддаваться первым эмоциям, потому что именно от их переизбытка человек совершает необдуманные поступки, которые вредят и ему, и его взаимоотношениям с окружающими 🙅‍♀️ ⠀ Если у вас в планах серьезный разговор - с любимым человеком, родителями, ребенком, начальником или подчиненным - и вы хотите высказать какую-то претензию, для начала проанализируйте ситуацию. Подумайте, сколько из 100% процентов злости и негатива вы собираетесь вылить на другого человека? 🌵Прислушайтесь ко внутренним ощущениям. Если цифра выше 50% делаем следующее: ⠀ ❇️ Включаем на 5 минут шум моря (звук дождя, пения птиц, леса) и полностью растворяемся в этих звуках. Дышим медленно и глубоко. Теперь стоит прислушаться к себе ещё раз. Сколько негатива осталось? Если меньше 10% - можно идти разговаривать. Если нет - слушаем дальше море и выравниваем дыхание. ⠀ Всегда предоставляйте себя на месте собеседника - вам ведь легче понять кого-то не тогда когда этот человек кричит на вас, а когда спокойно объясняет свою позицию? 😌 ⠀ Задание для вас: ⠀ ❇️ Вспомните последние ситуации, когда вы не совладали с негативом. Представьте теперь те же ситуации, но в которых вы были бы спокойны и рассудительны. Проанализируйте, что изменится. Таким образом мы выстаиваем в себе новый формат поведения и в будущем будет реагировать на похожие ситуации иначе. ⠀ Сила в спокойствии. Поэтому желаю вам всегда быть сильными. И не забывайте сегодня наполняться зелёным цветом! 💚 #жизньвстилеNK

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У сьогоднішньому ролику, представленому на спеціальній сторінці Насті, зірка розповіла, як справлятися з негативом, негативними емоціями і налагодити гармонію з самою собою: 

«Деякі речі наповнюють нас, а деякі, такі як негатив, забирають енергію. Тому я хочу розповісти вам про те, як справлятися з негативом.

Важливо не піддаватися першим емоціям, тому що саме від їх надлишку людина робить необдумані вчинки, які шкодять і йому, і його взаємин з оточуючими 🙅‍♀️

Якщо у вас в планах серйозна розмова - з коханою людиною, батьками, дитиною, начальником або підлеглим - і ви хочете висловити якусь претензію, для початку проаналізуйте ситуацію. Подумайте, скільки з 100% відсотків злості і негативу ви збираєтеся вилити на іншу людину?

Завжди надавайте себе на місці співрозмовника - адже вам легше зрозуміти кого-то не тоді, коли ця людина кричить на вас, а коли спокійно пояснює свою позицію? 😌», - розповіла Каменських.

Раніше Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

 «Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все»,  – спокійно зауважив Потап в шоу.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу

 