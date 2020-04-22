Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла про те, як справляється з масовою критикою в социальніх мережах

Як відомо, після настання карантину співачка не стала безцільно проводити час вдома, а почала активно займатися і навіть представила курс онлайн-тренувань для власних фанатів, випустивши серію прямих ефірів в соціальній мережі Instagram. Після цього Каменських не стала зупинятися на досягнутому і влаштувала віртуальний марафон з шанувальниками для схуднення і приведення себе в порядок, пише Рoliteka.net.

У сьогоднішньому ролику, представленому на спеціальній сторінці Насті, зірка розповіла, як справлятися з негативом, негативними емоціями і налагодити гармонію з самою собою:

«Деякі речі наповнюють нас, а деякі, такі як негатив, забирають енергію. Тому я хочу розповісти вам про те, як справлятися з негативом.

Важливо не піддаватися першим емоціям, тому що саме від їх надлишку людина робить необдумані вчинки, які шкодять і йому, і його взаємин з оточуючими 🙅‍♀️

Якщо у вас в планах серйозна розмова - з коханою людиною, батьками, дитиною, начальником або підлеглим - і ви хочете висловити якусь претензію, для початку проаналізуйте ситуацію. Подумайте, скільки з 100% відсотків злості і негативу ви збираєтеся вилити на іншу людину?

Завжди надавайте себе на місці співрозмовника - адже вам легше зрозуміти кого-то не тоді, коли ця людина кричить на вас, а коли спокійно пояснює свою позицію? 😌», - розповіла Каменських.

Раніше Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу