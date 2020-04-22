34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", потрясла восхитительным внешним видом на новом фото

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном образе. На ней то ли белая футболка, то ли платье с декоративным теснением (так как кадр сделан крупным планом, то точнее трудно сказать), но самое главное, на что пышногрудая Таня сделала акцент, - это зона декольте, что так и манит к себе восторженные взгляды.

Певица расположилась в чувственной позе, согнув одну ногу в колене и немного прикрыв локтем впечатляющий бюст.

Томный взгляд, приятное освещение и атмосфера романтики дополнили прекрасную картинку, заставив тысячи людей отреагировать на фото "сердечками" в соцсети.

"Памяткa Счаcтливoго человека 🥰 Всем порой сложно улыбнутьcя и пoчувcтвoвaть себя пo-нacтоящему счастливым. Этo cocтoяние, кaк окaзалocь, необxодимо тоже в себе тpенирoвaть, чтобы даже в caмый грустный день быть cчacтливoй и дарить этo oщущение окpужающим", - поделилась своими мыслями Котова.

Поклонники не стали долго тянуть с комплиментами в комментариях:

"Таня! Ты как всегда красивее и ярче солнышка!"

"Какая классная 😍"

"Желанная какая!❤️❤️"

"Привет Таня! 🙂 Согласен с тобой. Если внутренний мир нарушен, то и во внешнем мире будет дискомфорт. "

"Фото очень красивое🔥👏!"

"Какое счастье"

Ранее мы сообщали, Котова потрясла нежным снимком с пушистыми кроликами. Звезда предстала в короткой пижаме, сверкнув упругими прелестями и пленив "складочками" декольте. Таня взяла по кролику в каждую руку и с умилением смотрела на зверьков.

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