Известная певица Светлана Лобода показала яркие кадры одного из своих последних концертов, представ сразу в двух стильных образах

В этот раз знаменитая артистка представила в разделе Стори в социальной сети Инстаграм два новых фото, которые были сделаны еще во время выступления Светланы на концерте в рамках последнего тура, сообщает Politeka.

До того, как был введен карантин звезда также планировала тур по Германии, однако после введения ограничений и закрытия границ, звезда отменила планы и остается дома на самоизоляции по сей день.

Чтобы подогревать интерес фанатов к собственной персоне, певица периодически публикует новые кадры с концертов и удивляет довольно пикантными нарядами.

К примеру на последних фото звезда удивила довольно смелыми образами в костюмах из блесток и ярким макияжем на лице. Примечательно, что платье артистки едва ли держится на груди звезды, о чем неоднократно упоминали поклонники под похожими фото в Инстаграм.

Ранее на новом фото, представленном на странице Светланы в Инстаграм, она позировала на белоснежной мягкой постели, прикрыв грудь кружевным бельем без бретелей. Голова звезды чуть повернута в сторону, поэтому можно рассмотрять блестящий макияж артистки с акцентом на пухлые алые губы.

«Мой график сбился, укладываюсь после полуночи, просыпаюсь к обеду. никогда так много не спала ....😍», - пишет Лобода под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Во всём есть свои плюсы))) вот так напряжение снимают, сном❤️❤️», «Добрый день, Светлана 😂❤️», «Я так же сплю 😂», «добрый день ❤️», «Эта фотография больше похожа на обложку или промо фото сингла,так что я начинаю волноваться 🥵», «Мне кажется, сейчас с графиком у всех напряженка 😂», «Чем больше спишь, тем меньше нарушений...».

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