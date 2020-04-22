Украинская телеведущая Леся Никитюк срочно обратилась к подписчикам из-за мошенников, которые действуют от ее имени

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сейчас очень важная информация. Если вы видите, что где-то Леся что-то разыгрывает, не введитесь. Это все махинации. Мой розыгрыш автомобиля уже давно прошел», - отметила она.

Кроме того, Никитюк также опубликовала снимок со скриншотом, где запучатлен аккаунт мошенников.

«Мы не можем побороть этих своло*ей, которые разводят людей! Не введитесь!» - подчеркивается в подписи.

Уточним, что украинцы не смогли что-либо сказать, поскольку кадры были выброшены в Сторис.

До этого мы писали, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как веселится в домашнем виде по вечерам

Как известно, после введения карантина звезда самоизолировалась с близкими и уже несколько недель остается дома. Тем не менее, это не мешает ей удивлять яркими фото, интересными замечаниями и вкусностями, которыми она хвастается в разедле Стори. В этот раз Леся порадовала ярким фото в домашнем виде.

Девушка появилась с легким макияжем на лице, в белой майке с принтом на груди и черном нижнем белье с высокой посадкой. При этом звезда лелала вид, что посылает фанатам воздушный поцелуй, чуть приподняв майку.

Также Леся показала, как веселится дома под собственную песню.

Напомним, Никитюк в коротеньком топе разлеглась на полу перед девушкой

А еще Politeka писала, что бесстыжая Никитюк раскинула ноги на кровати и засветила лишнее

Также Politeka сообщала, что Лобода в домашнем халатике неожиданно вспомнила с Никитюк о горячем прошлом