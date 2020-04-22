Екатерина Кухар, одна из судей проекта «Танці з зірками», показала роскошную фигуру в одном одеяле
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Любые отношения между людьми — это труд! Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость», - говорится в сообщении.
Уточним, что Кухар также поделилась снимком, где она позирует с одной подушкой, которая прикрывает ее интимные формы. На другом снимке звезда позирует в одеяле и с бокалом в руке. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Шикарная», «богиня», «невероятная», «вау вау вау», «огонь вообще», «роскошная», «вам очень идет цвет волос», - пишут они.
Как сообщалось ранее, звезда шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар нашла новый способ, как развлекаться в спальне с мужем Александром Стояновым.
Танцовщица опубликовала необычную видеозапись в сториз на своей странице в Instagram.
Пока в Украине и по всему миру бушует эпидемия китайского вируса, здравомыслящие люди стараются соблюдать карантин и не выходить из дома лишний раз. Но самоизоляция накладывает свой отпечаток, и звезды часто показывают, как веселятся дома. Екатерина Кухар - не исключение. На этот раз она сняла ролик вместе с супругом, премьером балета.
Напомним, голый муж Екатерины Кухар из "Танців з зірками" показал, чем соблазняет дам.
А еще Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в платье показала, чем соблазнила звездного мужа.
Также Politeka сообщала, что муж Кухар из "Танцев со звездами" без одежды показал, чем занят с женой в спальне.