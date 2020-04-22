Певица Алина Гросу удивила фанатов словами о том, что у нее во время пребывания на карантине «едет крыша»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ностальжи по съемкам на самоизоляции 😓 решила вам показать кадры не вошедшие в клип #Луна 😋 и действительно, ничего не остаётся, как танцевать одной сегодня🤪 вы уже дошли до стадии, когда устраиваете дискотеки дома, с теми с кем живете?))) или это только у меня едет крыша))))?😂», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Гросу позирует на камеру в разных местах: гримерке, бассейне или просто комнате. Снимки стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«бомба», «прикольные кадры», «сорвало крышу», «Бэкстэйдж – космос», «Алина крыша сейчас едет у многих!» - пишут они.

До этого мы писали, что украинскую певицу неоднократно обвиняли в изменении пропорций своего лица при помощи пластической хирургии. Звезда решила раз и навсегда прояснить этот вопрос в программе «Зірковий шлях».

Гросу ответила на вопрос об изменении носа, щек и груди. По ее словам, ничто из этого она не меняла с помощью хирургии.

«Я спокойно отвечаю – нет, пластику я не делала. Это все фильтры, макияж и тому подобное. Я постоянно говорю, что нет у меня пластики. У меня брови двигаются, складочки могу спокойно сделать, щеки у меня всегда были и скорее всего будут, со временем немного больше впадают эти части. Никаких зубов не вырывала и очень этого всего боюсь», - подчеркнула певица.

Напомним, беременная Гросу без белья показала естественную красоту.

Как сообщала Politeka, Гросу приспустила пиджак и показала, носит ли нижнее белье.

Также Politeka писала, что Гросу после теста на беременность показала, чем теперь балует мужа.