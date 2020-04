View this post on Instagram

Ностальжи по съемкам на самоизоляции 😓 решила вам показать кадры не вошедшие в клип #Луна 😋 и действительно, ничего не остаётся, как танцевать одной сегодня🤪 вы уже дошли до стадии, когда устраиваете дискотеки дома, с теми с кем живете?))) или это только у меня едет крыша))))?😂