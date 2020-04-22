Співачка Аліна Гросу здивувала фанатів словами про те, що у неї під час перебування на карантині «їде дах»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ностальжі по зйомкам на самоізоляції 😓 вирішила вам показати кадри, що не увійшли до кліп #Місяць 😋 і дійсно, нічого не залишається, як танцювати однієї сьогодні🤪 ви вже дійшли до стадії, коли влаштовуєте дискотеки будинку, з тими, з ким живете?))) чи це тільки в мене їде дах))))?😂», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Гросу позує на камеру в різних місцях: гримерці, басейні або просто кімнаті. Знімки стали причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«бомба», «прикольні кадри», «зірвало дах», «Бэкстэйдж – космос», «Аліна дах зараз їде у багатьох!» - пишуть вони.

До цього ми писали, що українську співачку неодноразово звинувачували у зміні пропорцій свого обличчя за допомогою пластичної хірургії. Зірка вирішила раз і назавжди прояснити це питання в програмі «Зірковий шлях».

Гросу відповіла на питання про зміну носа, щік і грудей. За її словами, ніщо з цього вона не змінювала з допомогою хірургії.

«Я спокійно відповідаю – ні, я не робила пластику. Це всі фільтри, макіяж тощо. Я постійно кажу, що немає у мене пластики. У мене брови рухаються, складочки можу спокійно зробити, щоки у мене завжди були і швидше за все будуть, з часом трохи більше впадають ці частини. Ніяких зубів не виривала і дуже цього боюся», - підкреслила співачка.

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