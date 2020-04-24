Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников влажным образом

На фото Лопес сидела в бассейне в закрытом купальнике белого цвета. Волосы в этот раз у Дженнифер были распущенными, а сама она смотрела куда-то в сторону. На размытом фоне можно увидеть газон и деревья. Об этом пишет Politeka со ссылкойй на страничку знаменитости.

"Мать Земля. Осознай, как ты к ней относишься. Любите ее и она сохранит вас навсегда. Счастливого Дня Земли", - подписала фото Джей.

Фанаты написали множество комментариев и поставили почти 2 миллиона лайков за пять часов, отмечая, какие большие у Ло формы.

Сообщалось, что 50-летняя американская певица и звезда Голливуда Дженнифер Лопес растрогала фото с 12-летней девочкой.

Звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с дочкой своего 44-летнего жениха, бейсболиста Алекса Родригеса, Эллой. Джей поздравила девочку с днем рождения и вкратце рассказала историю их знакомства.

На фото Лопес, с закрытыми глазами, нежно обняла Эллу и прижала к себе. Девочка, в свою очередь, прислонилась головой к Джей и положила руки ей на плечо.

Сообщалось, что популярная актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась пикантными снимками, посвященными празднику Пасха.

На снимке Джей Ло предстала в кожаной мини юбке, оголив свои стройные ноги. К голове певицы в фотошопе приделали ушки. На втором снимке звезда лежит на полу в трусиках и свитере яркого розового цвета. Лопес скрестила ноги, засветив упругую «»пятую точку» и пресс.

Напомним, горячая Джей Ло потрясла своими "персиками" в узком топе

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