С годами фотосессии 38-летней певицы Веры Брежневой становятся все смелее и смелее

Как передает Politeka.net, недавно звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм серией снимков, которые не на шутку взбудоражили тысячи пользователей.

Артистка подключилась к новой "фишке" в соцсетях - съемке на веб-камеру. Брежнева позировала в бежевом боди, которое слилось с цветом кожи, создавая впечатление абсолютной наготы. Многие, безусловно, потеряли голову от такой чувственной фотосессии, но есть и те, которые отнеслись негативно к откровенности фигуристой Веры.

«Стыд и срам! Да, красивое тело! Но его должен видеть только ваш муж! Это пропаганда для нашей молодежи?» — написал один из пользователей.

«Это пропаганда красивого тела, здорового образа жизни и любви к себе», — ответила Вера.

"Жуткие фото,,окно моет что ли... жесть"; "Вере стало скучно? Или это протест?! 😏"; "Извините конечно,но у вас дети подрастает не стыдно когда увидят???"; "Вы же певица ! А не порнозвезда 🤣 👎👎👎 или Вам не хватает внимания 🤔 стыдно даже мне 🤦‍♀️", "Константин не ругает Вас за это?", - накинулись на артистку.

Брежнева не выдержала и объяснила в комментариях, что муж, продюсер Константин Меладзе, не против таких фото. «Он их утверждает», — отметила она.

Ранее мы сообщали, Брежнева удивляет "прыжками" из одной крайности в другую. На других кадрах, которыми она поделилась в "сториз", Вера потрясла растрепанным "домашним" видом. Как видим, певица ничего не стесняется: ни откровенных образов, ни таких "запущенных".

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