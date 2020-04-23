Известная певица Эрика Герцег, солистка группы "ВИА Гра", которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, показала свои подарки

На фото Эрика сидела на тумбочке, а рядом можно увидеть большое количество воздушных шаров. На кадре также видно два больших букета красных роз. Сама Герцег была в лосинах и черном топе. Певица сидела в позе лотоса и держала в руке плюшевого мишку. Волосы у звезды были собраны в гульку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Нет слов", - лаконично подписала фото Герцег.

Фанаты поставили больше 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Потрясающая", "Малышка", "Какая красота. Вы достойны самого лучшего. Такая хрупкая и миниатюрная Эричка", "Какая же ты красивая. Береги себя! Будь счастлива!", "Невероятная красота", "Шикарная", "Вы очень красивая", "Меладзе подарил?".

Ранее мы сообщали, что стройная блондинка из «ВИА Гры» Эрика Герцег показала соблазнительный кадр.

На фото, которое 31-летняя артистка выложила в Инстаграм, она позирует вместе со своими коллегами, участницами группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой и Ольгой Меганской.

Сообщалось, что главная блондинка нынешнего состава ВИА Гры Эрика Герцег удивила поклонников ярким образом с концерта.

На видео Эрика одета в очень откровенное платье с голой спиной и глубоким разрезом аж до середины бедра. Девушка, по всей видимости, находится за кулисами концерта. Звезда устроила шикарное дефиле, показав свои прелести со всех сторон. Герцег не стеснялась вилять бедрами и соблазнительно смотреть в кадр. Меладзе точно не устоял бы перед таким видео.

Напомним, «любовница» Меладзе Эрика Герцег похвасталась своими сладостями

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