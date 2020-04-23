Известная певица Альбина Джанабаева, экс-ВИА Гра, показала новый соблазнительный наряд
На фото Альбина позировала в комбинезоне и сидела на стуле, а волосы у нее были распущены. Рукой Джанабаева облокотилась об стол, на котором стояли вазы с цветами. В комнате можно увидеть еще и окно, которое наполняло солнечным светом помещение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
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Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно -- возглас счастья.
Только в уборную -- и сразу же возвращайся", - написала Альбина.
Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Альбина, как дела Ваши?)) как проводите время с Мальчиками?", "Здравствуйте, Альбиночка! Вы изумительная, Какие книги любят Ваши дети?", "красивый стих ,как раз в тему самоизоляции,но с глубоким смыслом!", "Картинка просто", "Прекрасно".
Сообщалось, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева вышла на улицу во время режима самоизоляции.
Певица сделала селфи, стоя на улице в очках и шляпке с леопардовым принтом. Глаз звезды не было видно, но зато заметны сочные губы.
На звезде также была куртка фиолетового оттенка.
"За окном сегодня весь спектр..... и снег, и солнце, схожу-ка на разведку ❄️ 🌈 кто соскучился по снегу- смотрите в сториз 👀", - подписала снимок певица.
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