Известная певица Альбина Джанабаева, экс-ВИА Гра, показала новый соблазнительный наряд

На фото Альбина позировала в комбинезоне и сидела на стуле, а волосы у нее были распущены. Рукой Джанабаева облокотилась об стол, на котором стояли вазы с цветами. В комнате можно увидеть еще и окно, которое наполняло солнечным светом помещение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?

За дверью бессмысленно все, особенно -- возглас счастья.

Только в уборную -- и сразу же возвращайся", - написала Альбина.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Альбина, как дела Ваши?)) как проводите время с Мальчиками?", "Здравствуйте, Альбиночка! Вы изумительная, Какие книги любят Ваши дети?", "красивый стих ,как раз в тему самоизоляции,но с глубоким смыслом!", "Картинка просто", "Прекрасно".

Сообщалось, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева вышла на улицу во время режима самоизоляции.

Певица сделала селфи, стоя на улице в очках и шляпке с леопардовым принтом. Глаз звезды не было видно, но зато заметны сочные губы.

На звезде также была куртка фиолетового оттенка.

"За окном сегодня весь спектр..... и снег, и солнце, схожу-ка на разведку ❄️ 🌈 кто соскучился по снегу- смотрите в сториз 👀", - подписала снимок певица.

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