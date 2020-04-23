Знаменитая украинская певица Анна Седокова взболтнула лишнего во время эфира собственного шоу "Квартира 69"

Не так давно Анна заявила, что она мечтала о собственном шоу многие годы и начала снимать то прямо во время карантина. Сейчас проект выходит на ее Ютуб-канале и уже вызвал множество вопросов поповоду откровений, которые успела наговорить Седокова в эфире, пишет Рoliteka.net.

Во время шоу звезда рассказала об интимной жизни, а также об опыте с девушками, полученным в постели.

Так, во время беседы с рэпером Kyivstoner она заговорила о сокровенном: неожиданно раскрыла подробности интимной жизни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«У меня был ужасный интим втроем, если честно. Это было несколько раз. Я клянусь, что у меня никогда не было интима, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период «ВИА Гры»», - раскрыла все карты звезда.

При этом она такде рассказала, что хотя это и был опыт, он получился не совсем удачным: «Проблема интима втроем в том, что ты как женщина не успеваешь сразу и туда и туда. Я же отличница! Поэтому должна и там отработать хорошо, и там. Я вообще люблю традиционную позу», - призналась звезда.

Причем ранее звезда решила показать себя в роли прилежной матери с младшим ребенком:

«Кажется, теперь это наша традиция. Главное правило в ней - просто нужно отсканировать QR код на упаковке и сделать ваше домашнее времяпровождение не только интересным, но и по-настоящему вкусным.

Каждое утро, когда Гектор просыпается, он прячет свои конфеты и игрушки, и мы ищем шоколадные пасхальные яйца по всему дому, превращая это в настоящую охоту. Победитель получает весь шоколад, но не переживайте за Гектора, он съедает всего одну маленькую шоколадку. Переживайте за меня, ведь все остальное достаётся мне 😂

Так же, по конфетам можно научиться счету. Все найденые яички мы считаем вместе и выбираем победителя. Весёлая игра!», - рассказала Анна под постом.

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