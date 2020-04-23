Невеста украинского "Холостяка" Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала личное

На фото Квиткова позирует в топе и с распущенными волосами. Она села на колени к Никите, который был с голым торсом и целовала его. В этот раз у Дарьи были распущенные волосы. Добрынин взял свою невесту за талию и целовал ее на фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я искала недостатки в своей фигуре, а он восхищается ею.

Я не любила свои кудрявые волосы, а ему они пришлись по душе.

Я стеснялась своего звонкого смеха, а он делает все, чтобы я смеялась еще громче.

Я наносила каждый день тональную основу на лицо, а он просит не делать этого и говорит, что я красивее без нее.

Я боялась замужества, а он сделал все, чтобы я радовалась и ждала с нетерпением этого дня", - написала Квиткова.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Вы такие милые, счастья вам, любите друг друга ещё сильнее, вы самая красивая пара", "Очень красиво написано!", "Фото огонь", "Вы просто супер", "Просто невероятно красиво сказано. Будьте всегда счастливы, вы просто супер".

Сообщалось, что невеста "Холостяка" Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала новое фото в Инстаграм.

На фото Даша позировала в корсете или корректирующем белье. Белья под корсетом не оказалось, а волосы Квиткова оставила распущенными. Образ дополнила звезда украшением на шее. Можно увидеть на фоне фотографа, который был размыт в кадре.

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