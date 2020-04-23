Российский певец Сергей Лазарев удивил поклонников превью-кадром со съемок обложки для песни "Лабиринт"

Артист, как известно, уже много недель находится на самоизоляции со своими детками. Активно рассказывает о том, почему надо проводить время с близкими и зачем надо принять то, что сейчас происходит. При этом, чтобы привлекать внимание фанатов к себе, артист решил делиться лучшими кадрами со съемок своих клипов и альбомов. В этот раз певец представив горячее промо, передает Politeka.

На показанном кадре певец позировал обнаженным с влажными волосами и демонстрируя свое тело без смущения - с серьезным выражением лица Сергей смотрел перед собой, вызвав у поклонников бурный восторг.

«Актуально, как никогда.... #Лабиринт Ходим по кругу - мы попали в лабиринт, мы попали в лабиринт. И выход нам не найти.... #СергейЛазарев #Лабиринт #Лазарев #Sergeylazarev #Lazarev #лазаревСергей», - пишет Сергей под постом.

Поклонники тут же ответили, не забыв упомянуть Сергею о его якобы любви с Ани Лорак:

«Одна из любимых песен!👍👏😙», «Это точно 😭😭😭, но будем надеяться ,что это все скоро закончится 🙏🙏🙏», «Обожаю эту песню»❤️😍актуально всегда 🔥Лорак не хватает», «Как всегда прекрасен, Сергей!!!!», «Как в воду глядели😂», «Лучший❤️ прекрасная песня💣», «Давайте всё-таки уже найдём этот выход 😂 #ЯУстала».

До этого же знаменитая артиска Ани Лорак засветилась в небрежном виде во время прямого эфира с близким другом Сергеем Лазаревым. Вчера вечером в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина провела прямой эфир вместе с близким товарищем и коллегой, Сергеем Лазаревым.

Несколько дней назад артистка впервые вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться с поклонниками и поговорить о карьере. Причем во время эфира звезда заявила, что весит всего 52 килограмма, тогда как в новом эфире артистка в небрежном виде получила массу комментариев, касательно ее располневшей фигуры во время карантина.

В прочем, звезда на это внимание не обратила и продолжила вести беседу с другом, распрашивая того о личной жизни. Сергей в свою очередь не удержался и похвастался на видео детьми, которые в это время бегали рядом и веселились на машинках. Из-за плохой связи друг с другом, артистам постоянно приходилось просить друг друга уйти в другую комнату и смеяться над качеством кадров.

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