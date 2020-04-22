43-річний російський гуморист Максим Галкін, чоловік артистки Алли Пугачової, дістав раритетний апарат і здивував витівкою

Як передає Politeka.net, Галкін опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав карантинний ранок в компанії 6-річного сина Гаррі (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, розпатланий Галкін звідкись дістав стару радіолу. Артист "врубив" апарат та почав слухати хіт Анжеліки Варум "Гудбай, мій хлопчик", підспівувати і всіляко емоційно реагувати на слова пісні: чого тільки вартий вираз обличчя Максима. Хоча до цього частенько на відео, якими гуморист ділився в соцмережі, звучали пісні Пугачової, але не в цей раз.

Не залишився осторонь і Гаррі. Хлопчик підтанцьовував з рушником у руках, пародіюючи батька. По всьому видно, що вони обидва отримували задоволення від процесу.

"Ось так ми з Гаріком о 8:00 ранку зустрічаємо новий день 😊🕺🏻", - підписав ролик Галкін.

Шанувальники вмить кинулися обговорювати пост, радіючи разом з артистом та його сином. За годину відео зібрало понад 360 000 "лайків".

"Ого) король-Лев)"

"Добре у вас ранок починається? 🔥"



"Які молодці), позитив з ранку-гарний настрій на цілий день🙂"

"Прямо раритетна радіола🔥"

"Максим, Ви тут дуже схожі на Аркадія Укупника😄👍"

"Хітові пацани 👏🏼😂👍"

"чого вам не спиться??? 😅"

"Укупник?"

Раніше ми повідомляли, Галкін засвітив свою дружину Аллу Пугачову в піжамі, коли знімав привітання двійнят Лізи і Гаррі Великоднем. В кінці ролика за кадром починають бити церковні дзвони і дітям вийшла зоряна мати. Тоді вся родина хором почала скандувати"Христос воскрес. Воістину воскрес".

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

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