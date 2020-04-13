Український комік і зірка "Квартал 95" Юрій Ткач поділився особистим знімком

Свіже фото з'явилося на офіційній сторінці «Квартал 95» в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Ткач лежить у ліжку зі своєю дружиною Вікторією, донькою Лізою і собакою. Видно, що вся сім'я тільки прокинулася, але при цьому світиться від щастя.

«В самоізоляції є і приємні моменти. Наберіть якомога більше!», - підписане фото.

Як відомо, сьогодні багато артистів опинилися без роботи, тому у них з'явилася можливість провести якомога більше часу зі своєю сім'єю, яка в звичайні будні, не так часто бачить своїх рідних, як хотілося б.

«Говорячи вашою сценічною мовою навіщо виставляти таке інтимне фото. Кому цікаво з ким ви спите і в якому ліжку. Жах! Не можна так опускатися через гроші. Фу як противно», - відреагували на фото користувачі мережі.

Юрій Ткач не виняток. Після того, як його запросили в «Квартал 95», його кар'єра пішла вгору. Комік намагається максимально багато часу приділяти сім'ї, але це не завжди виходить.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач поділився новим фото зі своєю донькою. Крихітка Лізі, як її називають батьки, дуже яскрава і весела дівчинка. Прихильники впевнені, що її чекає велике майбутнє. Цілком можливо, що вона піде по стопах батька.

На свіжому фото Ткач і Лізі позують перед дзеркалом. Батько і донька кривляються і роблять своєрідний жест рукою.

Нагадаємо, що Оля Полякова та Юрій Ткач із "Кварталу 95" вразили непристойною витівкою, відео: "Ніхто цього не робить".

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач із "Квартал 95" погладшав і ледве помістився в кадр: "Ой, до чого карантин довів...".

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