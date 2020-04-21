32-річна російська актриса Крістіна Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, збентежила "вагітним" видом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з помітно округленими формами в розтягнутій сірій футболці. Щаслива Асмус з вологим волоссям і темними розводами від туші, позувала у ванній, ніжно обхопивши себе за живіт.

Варто відзначити, фанати Крістіни та Гаріка давно вже чекають новин про поповнення в їх родині. Тим більше, що нещодавно відома ворожка Галина Янко підлила масла у вогонь і напророкувала Асмус народження другої дитини. Зараз пара виховує 6-річну доньку Анастасію.

"У цій парі будуть два кризових періоди, - передбачила Янко. - Коли вони будуть практично на межі, але завдяки тому, що в їхньому житті є любов, вони зійдуться знову. За долю карти показують народження ще однієї дитини. І попереду я бачу їх вінчання".

Заінтригувавши публіку кругленьким животом, Асмус сама розкрила всі карти в підписі до фото:

"Довго не хотіла говорити. Боялася пристріту 🤷🏼‍♀️ Викладала старі фотки. Але так не терпілося поділитися радісною новиною... Навіть не знаю з чого почати... Я така щаслива! Я....я......я знімаюся в новому серіалі 😂📽 Серіал в форматі скринлайф 📱 З бомбовим акторським складом. За сюжетом я граю вагітну 🤰🏼 Всі подробиці завтра! 💣💥 Фух! Аж легше стало 😁😁😁"

Користувачі вмить кинулися обговорювати пост скандальної зірки:

"Заінтригувала, коза:))"

"😂подумала, що вагітна🤪❤️"

"Трохи не налякала!! 😁"

"😄 інтригантка👍"

"Коли об'їлася на карантині 😁👍"

"Шикарне подання новини🔥🔥🔥 Будемо чекати з нетерпінням 😉"

Нагадаємо, що у Христини Асмус здали нерви після поставленого діагнозу: «Так в ж**у всіх!».

Як повідомляла Politeka, Христина Асмус втратила близьку людину, непоправна втрата: «Мені так боляче».