Російська артистка Христина Асмус привітала з святом Пасхи шанувальників і вразила квітучим виглядом

Відома російська актриса Христина Асмус, яка прославилася роллю Варі у серіалі "Інтерни" і оскандалилася зйомками у фільмі "Текст", не забула привітати шанувальників з головним святом православних, передає Politeka.net.

В цей раз вбрана дружина російського коміка Гаріка Харламова опублікувала в сториз відео з привітанням, на якому привітала шанувальників.

Для сториз вона зробила яскравий макіяж, зачіску і одягла сорочку тілесного кольору.

«Христос Воскрес! Всім доброго святковий ранок! Вітаю вас зі світлим добрим святом великодня і бажаю здоров'я вам та вашим рідним!», – каже Христина на відео.

Вона також показала на окремому фото печиво у вигляді яєць, ангела і пасхального кролика замість пасок. По всій видимості, актриса вирішила не радувати чоловіка Гаріка Харламова домашніми пасочками.

Нагадаємо, що дружина російського коміка Христина Асмус розмістила свіже домашнє фото з коктейлем в руці, а заодно вирішила зізнатися, чого їй особливо не вистачає на карантині.

«Гаразд, здаюся. Я теж вже сумую за прогулянок, друзям і роботі)) 😩», - написала Асмус.

Фоловерів стривожив зовнішній вигляд артистки. Про це вони написали в коментарях.

«А чому така худа? Ще трошки і анорексія», - зазначили вони.

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