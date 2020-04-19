Російська артистка Христина Асмус привітала з святом Пасхи шанувальників і вразила квітучим виглядом
Відома російська актриса Христина Асмус, яка прославилася роллю Варі у серіалі "Інтерни" і оскандалилася зйомками у фільмі "Текст", не забула привітати шанувальників з головним святом православних, передає Politeka.net.
В цей раз вбрана дружина російського коміка Гаріка Харламова опублікувала в сториз відео з привітанням, на якому привітала шанувальників.
Для сториз вона зробила яскравий макіяж, зачіску і одягла сорочку тілесного кольору.
Соковита Чехова зайняла небезпечну позу в прозорому боді: "Вау, яка шикарна"
Отруйний смог у трьох областях, заява Зеленського про дефолт і крах долара - головне за ніч
Собчак зчепилася з Поляковою та Галкіним через весілля, дісталося і Пугачовій: «Тошно дивитися»
Банки закриваються, українці можуть залишитися без грошей: з'явилося термінове звернення
«Христос Воскрес! Всім доброго святковий ранок! Вітаю вас зі світлим добрим святом великодня і бажаю здоров'я вам та вашим рідним!», – каже Христина на відео.
Вона також показала на окремому фото печиво у вигляді яєць, ангела і пасхального кролика замість пасок. По всій видимості, актриса вирішила не радувати чоловіка Гаріка Харламова домашніми пасочками.
Нагадаємо, що дружина російського коміка Христина Асмус розмістила свіже домашнє фото з коктейлем в руці, а заодно вирішила зізнатися, чого їй особливо не вистачає на карантині.
«Гаразд, здаюся. Я теж вже сумую за прогулянок, друзям і роботі)) 😩», - написала Асмус.
Фоловерів стривожив зовнішній вигляд артистки. Про це вони написали в коментарях.
«А чому така худа? Ще трошки і анорексія», - зазначили вони.
Нагадаємо, мокра Асмус у ванній запаморочила голову Тарзана: "Королева не пробачить".
Як повідомляла Politeka, безбашенная Асмус влаштувала п'яні танці на вечірці, скандальне відео: "Шалена імператриця".
Також Politeka писала, що мокра Христина Асмус злетіла з котушок у свій день народження, Семенович не витримала