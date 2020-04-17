Скандальна російська актриса Христина Асмус поділилася з шанувальниками особистим секретом

Про це вона розповіла в новому пості. Свіжий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Актриса зізналася, що незважаючи на карантин пережила найкращий день народження в своєму житті.

«У мене це точно був один з найкращих днів! І написали/зателефонували просто рекордна кількість людей і відсвяткувала я його в компанії 100 тис. осіб!!)))) Ще й поспілкуватися з усіма гостями встигла. Кароч, спасибі вам за цей день!! Я пипец як кайфанула!!», - написала актриса.

Свій пост вона супроводила фото в бардовому костюмі. Зірка розвалилася на ліжку, поставивши поруч тарілку з фруктами. Всього за 20 хвилин пост Асмус лайкнули понад 12 тисяч осіб. В коментарях актрисі залишили безліч компліментів.

«Модниця Христина) Пощастило Гаріку!», «Недбало красива», «Кріс Красуня. Шикарна дівчина», «Христина, ти супер!! З минулим!!», «Спасибі за конкурси! Це дуже цікаво!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Асмус відзначила свій день народження в прямому ефірі. Так, до речі, роблять багато відомих людей, адже через карантин вони втратили можливість відзначити свято з друзями.

Нагадаємо, що скандальній Асмус в день народження пригадали всі гріхи, актриса не витримала: «Вистачить з мене».

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