Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого называют фаворитом артиста Андрея Данилко, порадовал поклонников новым снимком

Стильный артист предстал в черной толстовке и черной косухе, сообщает Politeka.net. Певец позировал у одной из картин Сальвадора Дали.

В посте MELOVIN рассказал о якобы своем месяце самоизоляции.

"7 км в день пешком, без мяса, молочного и мучного. Ем свежие овощи, фрукты и готовлю дома каждый день. Пью два литра чистой воды ежедневно. Перемены просто потрясающие!! Чувствую себя прекрасно! Ноль алкоголя", - написал любимчик Данилко.

Кроме того, артист добавил, что поддерживает безглютеновую диету без кофеина, а также занимается йогой по часу каждый день.

"Научился медитировать! Сбросил девять килограмм и увеличил мышечную массу. Осваиваю новую профессию удаленно! Осваиваю второй иностранный язык", - пишет певец, однако в конце подписчиков ждал сюрприз. Певец написал:

"P.S. Понятия не имею, кто это написал, но я так горжусь этим человеком, что решил скопировать и выложить".

За час пост собрал почти 14 тысяч лайков и много комментариев.

"АХАХААХАХААХ КОНЕЦ УБИЛ АХАХААХАХААХ А Я УЖЕ ХОТЕЛА НАПИСАТЬ ГОРЖУСЬ ТОБОЙ", "Ну в общем последняя фраза описывает меня на карантине", "Все что освоила нового за карантин я - это поедание пасок в большом количестве и больше ничего 👍 горжусь собой 😅", "Прикол защитан", "Тю😂😂😂Я думала ты про себя😂😂", "Мне бы сбросить 9 кг..", "Я не одна подумала что это ты о себе написал 😹", "Я уже обзавидовалась", "Понятно не умница я дочитала до конца И СОВЕТУЮ ТЕБЕ ЗАНЯТЬСЯ ТЕМ ЖЕ", "И в конце такой облом😂", "В своём репертуаре😂😂❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, любимчик Андрея Данилко показал, как выглядел задолго до популярности.

Как сообщала Politeka, раздетый любимчик Данилко похвастался телом на белых простынях.

Также Politeka писала, что MELOVIN стал отцом, видео с ребенком взорвало сеть: "Мой маленький принц".