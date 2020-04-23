Звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко устроила жаркие танцы для поклонников

Видео, которое звезда сняла для молодежной сети Тик Ток, она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Лиза выбрала тесный топ белого цвета, который обтянул ее упругую грудь. Актриса засветила животик и округлые бедра. Девушка улыбалась и танцевала под популярный трек. Образ дополнили накрученные волосы.

За час видео Василенко посмотрело более 130 тысяч человек. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Горячо», «Очень красивая», «Лучшая», «Какая милашка», «Бомба», «Такая солнечная», «Котик», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елизавета Василенко порадовала поклонников очень откровенным фото. 21-летняя звезда была в черном кружевном белье. Она выгнулась в соблазнительной позе, засветив все свои достоинства – тонкую талию, упругую «пятую точку» и идеальные изгибы. Сверху артистка набросила пиджак, но он совсем ничего не прикрывает.

Как известно, Елизавета Василенко стала популярной после выхода на «1+1» сериала «Школа», но до этого она была известной в обществе косплееров. Лиза одевалась в различных сказочных персонажей.

Напомним, что Елизавета Василенко в прозрачном белье устроила фотосессию для взрослых: «Несите огнетушитель!».

Как сообщала Politeka, Елизавета Василенко посветила сладкими местами в микро топе: «Это шикарно».

Также Politeka писала, что Елизавета Василенко взбудоражила страстными образами, показав свои прелести со всех сторон: «Шикарная».