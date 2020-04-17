Зірка українського серіалу «Школа» Єлизавета Василенко порадувала шанувальників серією яскравих фото
Свіжі кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Ліза одягнена в блискучий мікро топ, бретелі якого вона спустила, оголивши свої плечі і частково засвітивши груди. Крім цього в кадр потрапив плоский животик артистки. Юній зірці зробили яскравий макіяж з блискітками, завдяки чому її образ став ще пікантніше. На другому фото Ліза вигнулась у спокусливій формі, продемонструвавши ідеальні вигини свого тіла.
За день пост актриси зібрав майже 74 тисячі лайків. В коментарях шанувальники залишили безліч компліментів.
«Мати, я осліп», «Неймовірно красива», «найкраща», «о боже, Ліза», «Заюнька ти богиня», «Така красива, просто балдьож», «Це шикарно», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що 21-річна Василенко поділилася знімком в нижній білизні. На фото вона засвітила всі свої достоїнства – тонку талію, пружну «п'яту точку» та ідеальні вигини. Зазначимо, що Василенко працювала моделлю ще до «Школи». Крім цього, вона була відома як косплеєр. Вона переодягалася в різних персонажів з мультфільмів аніме.
Нагадаємо, що Ліза Василенко роздяглася прямо на вулиці заради гарячих фото: "Яка ж розкішна!".
Як раніше повідомляла Politeka, Ліза Василенко розбурхала пристрасними образами, показавши свої принади з усіх боків: «Шикарна».
Також Politeka інформувала, що Ліза Василенко без білизни і сорому похвалилася пікантними кадрами: "Просто немає слів".