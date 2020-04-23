Известная актриса Мерьем Узерли, которая стала популярной благодаря сериалу "Великолепный век", показала снимок с красной дорожки

Фото с одного из мероприятий актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото счастливая Узерли одета в платье с очень оригинальным дизайном. Красотка выбрала наряд на одно плечо, полностью оголив вторую руку. Само платье переливается на свету. Узерли сделала макияж в тон платью, а также взяла с собой розовую сумку.

За четыре часа пост звезды собрал более 120 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Люблю эту женщину! O, Так красиво», «Макияж идеален», «Королева», «Божественная», «Шикарная», «Вау», «Как красиво ты выглядишь в этом платье», «Богиня», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась стильным фото. Актриса была одета в белый костюм, который состоял из штанов, жилетки и рубашки. Узерли приподняла одну ногу, руку и наклонилась. Волосы звезды не были уложены, что придало фотографии особую пикантность.

Кроме этого, недавно турецкая актриса впечатлила всех лицом после уколов красоты. Звезда призналась, что колола себе ботокс. Недавно Узерли вернулась к имиджу Хюррем. Долгое время знаменитая Роксолана была рыжеволосой красавицей, позже она перекрасилась в блондинку и проходила с этим цветом волос многие годы.

Напомним, что Мерьем Узерли показала подросшую красавицу-дочь: «Как две капли воды».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли обтянула прелести в маечку: "Как можно быть такой...".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли показала лицо после пластики крупным планом: "Роксолана уже не та".