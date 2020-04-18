Відома актриса Мер'єм Узерлі, яка стала популярною завдяки серіалу "Величне століття", показала нові фото в Instagram

На фото Мер'єм позує в білих штанях, жилетці і блузці або сорочці. Узерлі підняла одну ногу, руку і нахилилася. На другому фото актриса стояла на двох ногах, а руки були в стороні. На третьому знімку можна побачити, що зірка весь час позувала без взуття і стояла на столі, а навколо можна побачити крісла. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів. У них користувачі писали, що фото вау, яка Мер'єм красива.

Повідомлялося, що актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу «Великолепный век», показала вищу красуню-дочку.

Так, на знімку актриса позує разом зі своєю підросла дочкою, яка схожа на неї як дві краплі води. При цьому саму фотографію вона ніяк не підписала, хоча її прихильники все одно прийшли в захват.

«Боже, яка краса!», «вся в маму», «найкрасивіші», «милота», «лялечки», «маленька Хюррем Султана», «неймовірна краса», - пишуть вони.

Повідомлялося, що зірка "Чудового століття" Мер'єм Узерлі вразила шанувальників своєю зовнішністю після уколів краси.

Відома турецька акторка Мер'єм Узерлі повернулася до іміджу Хюррем. Довгий час знаменита Роксолана з серіалу "величне століття", була рудоволосою красунею, пізніше вона перефарбувалася в блондинку і проходила з цим кольором волосся багато років.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі з "Чудового століття" похвалилася розкішним тілом

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