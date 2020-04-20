Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала нове фото в Instagram

На фото Мер'єм показує себе крупним планом, видно тільки голову і плечі. Волосся були розпущені у Узерлі. Акторка доповнила свій образ годинами на одній руці. На другому кадрі зірка показала своє тільки обличчя і можна легко оцінити ідеальні риси Роксолани з "Чудового століття". На тлі нічого не було видно практично. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів, в яких відзначали красу актриси.

Повідомлялося, що Зірка серіалу «Великолепный век» Нур Феттахоглу поділилася зворушливим сімейним фото.

39-річна турецько-німецька актриса нечасто балує шанувальників дуже особистими знімками, тому кожен новий кадр зірки, у якому вона позує зі своєю дочкою, стає справжнім подарунком для фанатів.

Повідомлялося, що 39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу, що прославилася роллю в серіалі "величне століття", зворушила милим фото з маленькою донькою.

зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чотирирічною донькою Елісою Гюзин. Дівчинка сидить на підвищенні, склавши ноги по-турецьки, а Нур підтяглася до неї, щоб обійняти. Актриса склала губи "качечкою" та, мабуть, хотіла поцілувати доньку, але та зворушливо доторкнулася пальчиками до особи матері, як би припиняючи її.

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