Известная украинская певица Злата Огневич показала новый соблазнительный образ

На фото Злата прилегла на стул в черной пеньюаре, которая даже полностью не прикрывала пятую точку. Декольте в ней тоже было довольно большим и можно насладиться формами Огневич. Певица волнительно смотрела в камеру и можно смело сказать, что фотография получилась очень нежной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Волнительно перед премьерой...

Очень личная история и мой авторский трек... Завтра и Вы его услышите", - написала Огневич под фото.

Фанаты успели поставить почти 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Вау, супер", "Ух", "А кресло делали под твой стан! Удобно тебе, девица-красавица?", "Красивая фотка и Злата тоже такая ночью", "Прекрасная", "Очень жду", "С нетерпением жду".

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич показала новые образы в Инстаграм.

На первом фото Злата была пиджаке и синей шляпке, позируя напротив стены. Белая блузка или что-то подобное дополнили образ Огневич. На втором снимке певица была уже в прозрачной одежде, а на одном плече висел пиджак кремового цвета. Последний образ особенно офигенно смотрится.

Сообщалось, что популярная украинская певица Злата Огневич опубликовала фото в соблазнительном образе.

В этот раз обворожительная артистка предстала в топе на тонких бретельках, который оголил ее живот и тонкую талию. Образ дополнили различные украшения.

Знаменитость поразила идеальной фигурой и своим кокетством. Злата улыбнулась, и, приоткрыв рот, высунула язык. Выглядела она невероятно.

Напомним, игривая Злата Огневич посветила упругим телом в шелковом белье, жаркие кадры

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